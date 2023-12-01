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Sağlıklı kişilerin usulsüz emekli olmasını sağlayan çete çökertildi

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Aydın merkezli 2 ilde, sağlıklı kişilerin, usulsüz heyet raporu alıp emekli olmasını sağlayan çeteye yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı, 2'si kadın 11'i ise adliyeye sevk edildi.

AYDIN merkezli 2 ilde, sağlıklı kişilerin, usulsüz heyet raporu alıp emekli olmasını sağlayan çeteye yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı, 2'si kadın 11'i ise adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir rahatsızlıkları olmayan kişilerin yerlerine joker eleman sokarak çeşitli hastanelerden usulsüz heyet raporu alınması sağlandığı, bu raporlarla ilgili kurumlara müracaat edip engelli indiriminden yararlanarak yaşlılık aylığı aldığı ve bundan haksız çıkar sağlandığı bilgisi üzerine, şüpheliler takibe alındı. Yapılan 3 aylık çalışma sonucu, dün sabah saatlerinde, Aydın ve Afyonkarahisar'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda E.U., B.M., H.Y., A.T., D.C., N.U., A.S., A.A., S.Y., A.Y., E.Ö., G.B., M.C., H.Ç. ve M.A. gözaltına alınıp, suç çetesi çökertildi. Polisteki işlemlerinin ardından şüphelilerden N.U., A.T., D.C. ve M.A. serbest bırakıldı. 2'si kadın diğer 11 şüpheli ise 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Aydın Dolandırıcılık Gözaltı Suç Operasyon 3. Sayfa Haberler

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