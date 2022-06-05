Sağlık çalışanları kazada araçta sıkışan sürücü için seferber oldu - Haberler

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Sağlık çalışanları kazada araçta sıkışan sürücü için seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sağlık çalışanları kazada araçta sıkışan sürücü için seferber oldu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada araç içerisinde sıkışan bir kişi için sağlık çalışanları ve vatandaşlar adeta seferber oldu.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kumluca ilçesi Bağlık Mahallesi Hasan Tuna Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ilçe merkezinden Hacıveliler Mahallesi istikametine doğru ilerleyen Selda C.'nin kullandığı 07 AF 4785 plakalı otomobil ile Aydın P.'nin kullandığı 07 GST 26 plakalı otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Selda C.'nin kullandığı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 07 AOM 501 plakalı otomobile çarptıktan sonra orta refüje çıktı. Kazada araç içerisinde sıkışan bir kişi için sağlık çalışanları ve vatandaşlar adeta seferber oldu.

Kazada Selda C. ve Birgül U. yaralandı. Birgül U. Kumluca Devlet Hastanesine, Selda C. ise ilçede bulunan özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili geniş tahkikat Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülüyor. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Antalya Tragger Kumluca 3. Sayfa Haberler

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