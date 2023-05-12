Sağanak yağış su baskınına neden oldu: Vatandaşlar canlarını aracın üstüne çıkarak kurtardı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da aniden bastıran sağanak yağış sonrası su baskını yaşanan battı çıktılarda araçlar mahsur kaldı. Su giren ve çıkamayan bir kamyonetteki vatandaşlar canlarını aracın üstüne çıkarak kurtarırken, sel baskının lağım fareleri dahi boğuldu.

Kent merkezinde öğleden sonra etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası yollar ve kaldırımlar göle dönerken, bir çok battı çıktıyı da su bastı. Su baskını yaşanan Atatürk Alt Geçidi'nde çok sayıda araç mahsur kaldı. Bir çok araç kendi imkanı ile battık çıktıdan çıkmayı başarırken, suya gömülen ve ilerleyemeyen bir kamyonetteki iki kişi ise araçla birlikte mahsur kaldı. İçerisinin suyla dolduğu kamyonetteki iki kişi canını aracın üzerine çıkarak kurtardı. Bir lağım faresinin boğularak telef olması ise yağışın şiddetini ve sel baskınının etkisini adeta gözler önüne serdi.

Yağıştan dolayı battı çıktılarında kapanmasından dolayı da bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Su giderlerinin çöplerle tıkalı olmasından dolayı sürücüler adeta Afyonkarahisar Belediyesi ekiplerine ateş püskürürken, belediye ekiplerinin olay yerine gelmemesi ise bir başka dikkat çekici konu oldu.