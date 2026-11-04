Sağanak İstanbul trafiğini kilitledi, Bomonti Tüneli'nde yoğunluk dronla görüntülendi

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İstanbul'da etkili olan yağışla birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu. Şişli Bomonti Tüneli'ndeki trafik yoğunluğu dronla görüntülendi.

İstanbul'da sağanak etkisini sürdürüyor. Megakent genelinde etkili olan yağış, trafik yoğunluğuna neden oluyor. Ana arter ve ara yollarda trafik durma noktasına geldi. Şişli Bomonti Tüneli'nde trafik durma noktasına geldi. Bomonti Tüneli'nde ve giriş-çıkışında yaşanan trafik yoğunluğu dronla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı