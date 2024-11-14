Üye Girişi
Haberler

Safranbolu'da Trafik Kazası: 8 Yaralı

Safranbolu'da Trafik Kazası: 8 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 8 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tedavilerine devam ediliyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza Safranbolu-Eflani kara yolu Kırıklar köyü mevkiinde meydana geldi.

Ramazan Kaplan (51) idaresindeki 78 SR 246 plakalı otomobil Eflani istikametine seyir halindeyken karşı istikametten gelen Turan Kaya(24) idaresindeki 26 LA 343 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte Sudenaz Şenel (20), Gamze Şenel (26), Beyhan Şenel (44), Zeynep Şenel (10), Esma Kaya (23) ve Ahmet Özdemir (40) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların tedavileri sürüyor.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken otomobil sürücülerinden Turan Kaya'nın Kastamonu Pınarbaşı İlçe Emniyet Amirliğinde polis olarak görev yaptığı öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

Belgelerle kürsüye çıkan Özel'den gündem yaratacak sözler

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri El Sani'yi resmi törenle karşıladı

Katar Emiri'nin selam verdiği an törene damga vurdu

 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir

Bakanlık, Türk askeriyle ilgili pedofili iddiasını doğruladı
Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?

Konserler, incelemeler derken Ankara için son anket geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Sarp Sınır Kapısı nerede, hangi ilde? Sarp Sınır Kapısı hangi ülkeye açılır? MASTERCHEF KUZU YÜREK DOLMASI TARİFİ! Kuzu yürek dolması nasıl yapılır, Kuzu yürek dolması malzemeleri neler? MASTERCHEF CİĞER KAVURMA TARİFİ! Ciğer kavurma nasıl yapılır, Ciğer kavurma malzemeleri neler? MASTERCHEF ARPA ŞEHRİYELİ OĞLAK BAŞI TARİFİ! Arpa şehriyeli oğlak başı nasıl yapılır, malzemeleri neler? Rojin Kabaiş otopsi raporu çıktı mı? Rojin Kabaiş ölüm sebebi nedir? MASTERCHEF KOÇ YUMURTASI TARİFİ! Koç yumurtası nasıl yapılır, Koç yumurtası malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 14 Kasım Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! MASTERCHEF TUZLAMA ÇORBASI TARİFİ! Tuzlama çorbası nasıl yapılır, Tuzlama çorbası malzemeleri neler? THY Euroleague Real Madrid Anadolu Efes basket maçı izleme linki! Real Madrid-Anadolu Efes maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? Real Madrid Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta? THY Euroleague Real Madrid Anadolu Efes basket maçı şifresiz mi? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te bu hafta kim potada?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.