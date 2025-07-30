Safranbolu'da Tarihi Konağın Yangını Üzüntüyle Sonuçlandı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Hamza Tomaç'a ait tarihi konakta çıkan yangın, ekiplerin müdahalesine rağmen konağın çökmesiyle sona erdi. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi konakta yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Akçasu Mahallesi'nde Hamza Tomaç'a ait tarihi konkata henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede konağı sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler yangına müdahale ederken, diğer konaklara sıçramaması için önlem aldı. Ekiplerin müdahale ettiği tarihi konak alevlere daha fazla dayanamayıp çöktü. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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