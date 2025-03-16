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Safranbolu'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Safranbolu'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kaza anı araç kamerasına yansırken, motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Emek Kavşağı'nda meydana geldi. Burak T. idaresindeki 07 CEE 44 plakalı motosiklet, Safranbolu istikametine seyir halinde iken önünde seyreden ve kavşağa dönüş yapan M.Y. idaresindeki 06 HE 7461 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza anının araç kamerasına yansıdığı olayda, motosiklet sürücüsü metrelerce uçarak yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına diğer sürücüler koşarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada otomobil sürücüsünün yaşadığı şok ise kameralara yansırken, kazayla ilgili trafik polisleri inceleme başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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