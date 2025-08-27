Safranbolu'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Safranbolu'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, boş arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, İsmet Paşa Mahallesi Deretarla mevkiinde meydana geldi. Boş arazideki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mahsun Kırmızıgül, 25 yıl sonraki buluşmanın detaylarını açıkladı

25 yıllık küslüğün ardından masada konuşulanlar ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğretmen, polis, doktor, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni memur maaşları

Öğretmen, polis, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni maaşlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.