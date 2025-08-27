Safranbolu'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, İsmet Paşa Mahallesi Deretarla mevkiinde meydana geldi. Boş arazideki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. - KARABÜK