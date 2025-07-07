Safranbolu'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Konarı köyünde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Safranbolu İtfaiyesi ile Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK