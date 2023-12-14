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Safranbolu'da Kaçak Kazı Operasyonunda Tarihi Tabanca ve Objeler Ele Geçirildi

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UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yapılan kaçak kazı operasyonunda Osmanlı döneminden kalma tabanca ve tarihi objeler ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yapılan kaçak kazı operasyonunda Osmanlı döneminden kalma tabanca ve tarihi objeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Safranbolu ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir şahsın evinin bahçesinde kaçak kazı yaptığı belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, tarihi özellik taşıdığı değerlendirilen 1 adet Osmanlı dönemine ait tabanca, 17 adet tarihi obje, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 29 adet fişek ile 1 adet delici, 9 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Operasyonda bir kişi gözaltına alındı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Safranbolu Karabük Osmanlı Güvenlik Suç 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

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