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Safranbolu'da Fırtına Camii Minaresini Devrdi

Safranbolu'da Fırtına Camii Minaresini Devrdi
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına sonucunda bir caminin minaresi otomobilin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmadı, ancak otomobilde maddi hasar oluştu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dün gece etkili olan sağanak ve fırtınada bir caminin minaresi otomobilin üzerine devrildi.

Olay ilçeye bağlı Çıraklar köyünde meydana geldi.

Dün gece yarısı etkili olan sağanak ve fırtınaya dayanamayan caminin minaresi imam Abdulsamet Şahin'in otomobilinin üzerine doğru yıkıldı.

Şans eseri yaralanan olmazken, yıkılan minare otomobilde maddi hasar oluşturdu.

Yıkılan minarenin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Olayı duyup köye imamın babası Selahattin Şahin, "Can kaybı yok. Halimize şükretmek lazım. Allah'ım beterinden saklasın" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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