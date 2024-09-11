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Safranbolu'da Define Arayan 5 Kişi Suçüstü Yakalandı

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UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde define arayan 5 kişi suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda izinsiz define arama faaliyeti yapan şahıslara el konulan malzemelerle birlikte gözaltına alındı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde define arayan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Safranbolu ilçesinde 5 şahsı ormanlık alanda izinsiz define aradıkları esnada suçüstü yakaladı. Olayda kullanılan birer adet dijital dedektör, alan tarama cihazı, pointer tipi dedektör, yük gırgırı, 3 adet murç, 1 adet keser, 2 adet çekiç, birer adet kova ve tokmağa el konuldu.

Gözaltına alınan 5 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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