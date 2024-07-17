Safranbolu'da alkol operasyonu: Çok sayıda alkol şişesi ele geçirildi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda alkol şişesi ile 25 litre alkol ele geçirildi. İkamette yapılan aramada el yapımı 13,5 litre rakı, 2,5 litre votka, 3,6 litre viski, 5 litre etil alkol, 15 adet alkol kiti, 7 adet test çubuğu, 94 adet alkol şişesi ve 7 adet boş su şişesi bulundu. Gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda alkol şişesi ile 25 litre alkol ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Safranbolu ilçesinde 1 şahsın ikametine operasyon düzenlendi.
İkamette yapılan aramada el yapımı 13,5 litre rakı, 2,5 litre votka, 3,6 litre viski, 5 litre etil alkol, 15 adet alkol kiti, 7 adet test çubuğu, 94 adet alkol şişesi ve 7 adet boş su şişesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardında sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. - KARABÜK