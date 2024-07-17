Üye Girişi
Haberler

Safranbolu'da alkol operasyonu: Çok sayıda alkol şişesi ele geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda alkol şişesi ile 25 litre alkol ele geçirildi. İkamette yapılan aramada el yapımı 13,5 litre rakı, 2,5 litre votka, 3,6 litre viski, 5 litre etil alkol, 15 adet alkol kiti, 7 adet test çubuğu, 94 adet alkol şişesi ve 7 adet boş su şişesi bulundu. Gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda alkol şişesi ile 25 litre alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Safranbolu ilçesinde 1 şahsın ikametine operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramada el yapımı 13,5 litre rakı, 2,5 litre votka, 3,6 litre viski, 5 litre etil alkol, 15 adet alkol kiti, 7 adet test çubuğu, 94 adet alkol şişesi ve 7 adet boş su şişesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardında sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Safranbolu Operasyon Jandarma Karabük Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek

Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

 'Sokak hayvanları' teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma! Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler

'Sokak hayvanları' teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma! Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler

Bakmadan Geçme

18 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 18 Temmuz burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR DONETSK) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Temmuz günün maçları nereden izlenir? İzmir Selçuk'ta yangın! İzmir'de yangın mı çıktı? Yangın nerede çıktı, ne oldu? Konya'da gezilecek yerler: Konya seyahatinde nerelere gidilir? Konya günübirlik gezilir mi? Mustafa Sarıgül kaset iddiası hakkında ne dedi? (VİDEO) Paylaşılan video hakkında Sarıgül ve avukatlarından açıklama geldi 4 yıllık bölümler neler 2024? 4 yıllık üniversite taban puanları ne? 4 yıllık YKS taban puanları… Safranbolu'da gezilecek yerler listesi! Safranbolu'da nereye gidilir, bir günde gezilir mi? Alper Ulusoy hakemliği bıraktı mı? Alper Ulusoy kimdir? FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy kaç yaşında, nereli? Can Keleş kimdir? Can Keleş nereli, kaç yaşında? Can Keleş hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ | MEB mazerete bağlı il içi ve il dışı yer değişikliği başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? TUS 2. dönem sınavı ne zaman? 2024 TUS 2. dönem sınav tarihi ve oturum saatleri açıklandı mı? Fenerbahçe- Lugano maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lugano maçı nerede oynanacak? Assos'ta gezilecek en güzel yerler neresi? Assos'ta denize girilir mi? Assos bir günde gezilir mi? Mustafa Sarıgül evli mi? Mustafa Sarıgül daha önce evlendi mi, sevgilisi var mı? Efes Antik Kenti nerede, hangi ilde? Efes Antik Kenti neden ünlü?
Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title