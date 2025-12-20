İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu madde kullanma ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma suçlarından yapılan soruşturma kapsamında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu madde temin etme ve kullanma suçlarından yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldığını açıkladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa