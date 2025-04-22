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Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yakınındaki fabrikada yangın!

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İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında bulunan bir palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 1.5 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşların etkilenmediği öğrenildi.

İstanbul Pendik'te Sabiha Gökçen Havalimanı yakınındaki bir iş palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 buçuk saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

İstanbul'un Pendik ilçesi Ramazanoğlu Mahallesi'ndeki bir palet fabrikasında başladı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yakınında yer alan ve kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın yanındaki bir evin çatısına da sıçradı.

1.5 SAATLİK MÜDAHALE İLE SÖNDÜRÜLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 buçuk saat süren müdahalesi ile söndürüldü. Yangından etkilenen fabrika tamamen kullanılamaz hale gelirken, yanındaki binanın çatısında da hasar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

UÇUŞLAR ETKİLENMEDİ

Yangın nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşların etkilenmediği öğrenildi.

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yakınındaki fabrikada yangın!
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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