Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tilki alarmı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş için hazırlık yapan pilot, apronda tilki gördü. Pilot, hava trafik kontrolörlerini telsizden uyarırken, O anlar telsiz kayıtlarına yansıdı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen olayda bir pilot, uçuş için hazırlandığı sırada taksi yolunda tilkinin gezdiğini gördü. Tilkinin uçağın sağ tarafında geçmesinin ardından pilot, Hava Trafik Kontrol Merkezi ile iletişime geçerek durum hakkında bilgi verdi. Pilotun, "N girişinden önce taksi D yolunda tilki dolaşıyor. Bilgi vermek için aradım sağ tarafımıza geçti" sözleri telsiz kayıtlarına yansıdı. Bunun üzerine apron görevlileri taksi ve park alanında tilki kontrolü yaptı.