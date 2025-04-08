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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tilki alarmı

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşa hazırlanan bir pilot, apronda tilki gördü ve durumu hava trafik kontrolörlerine bildirdi. Pilotun telsizle verdiği bilgi sonrasında apron görevlileri taksi ve park alanında tilki kontrolü gerçekleştirdi. Bu olay, hava trafik güvenliği açısından önem arz ediyor ve yetkililerin dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş için hazırlık yapan pilot, apronda tilki gördü. Pilot, hava trafik kontrolörlerini telsizden uyarırken, O anlar telsiz kayıtlarına yansıdı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen olayda bir pilot, uçuş için hazırlandığı sırada taksi yolunda tilkinin gezdiğini gördü. Tilkinin uçağın sağ tarafında geçmesinin ardından pilot, Hava Trafik Kontrol Merkezi ile iletişime geçerek durum hakkında bilgi verdi. Pilotun, "N girişinden önce taksi D yolunda tilki dolaşıyor. Bilgi vermek için aradım sağ tarafımıza geçti" sözleri telsiz kayıtlarına yansıdı. Bunun üzerine apron görevlileri taksi ve park alanında tilki kontrolü yaptı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tilki alarmı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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