Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistte tavşan paniği
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kalkış hazırlığı yapan uçağın pilotu pistte tavşan gördü. Havalimanındaki tavşan paniği telsiz konuşmalarına da yansıdı. Pilot, "Pistin içinde tavşan dolaşıyor" sözleriyle hava trafik kontrolörünü uyardı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kalkış hazırlığı yapan uçağın pilotu, pistte dolaşan bir tavşan tespit etti. Bunun üzerine uçağın pilotu hava trafik kontrol kontrolörü ile irtibata geçerek durumu bildirdi.
TELSİZ KONUŞMALARINA DA YANSIDI
Tavşan pisti terk ederken, uçuş emniyetini olumsuz etkileyecek bir durum yaşandı. O anlar telsiz konuşmalarında kayıt altına alındı.
Pilot : Şu an pistin içinde bir tavşan dolaşıyor
Kule : Pistin içinde değil mi şu an bulunduğunuz noktada
Pilot : Doğrudur
Kule : Anlaşıldı
Pilot : 06 sol pist sonundan dışarı çıktı şu an.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa