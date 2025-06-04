Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistte tavşan paniği

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kalkış hazırlığı yapan uçağın pilotu, pistte dolaşan bir tavşan tespit etti. Bunun üzerine uçağın pilotu hava trafik kontrol kontrolörü ile irtibata geçerek durumu bildirdi.

TELSİZ KONUŞMALARINA DA YANSIDI

Tavşan pisti terk ederken, uçuş emniyetini olumsuz etkileyecek bir durum yaşandı. O anlar telsiz konuşmalarında kayıt altına alındı.

Pilot : Şu an pistin içinde bir tavşan dolaşıyor

Kule : Pistin içinde değil mi şu an bulunduğunuz noktada

Pilot : Doğrudur

Kule : Anlaşıldı

Pilot : 06 sol pist sonundan dışarı çıktı şu an.