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Sabiha Gökçen Havalimanı apronunda ördek alarmı

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçağın pilotu indikten sonra, pistte dolaşan ördek gördü. Pilot, hava trafik kontrolörünü telsizden "Efendim bir indikten sonra bir tane ördük gördük pistte" sözleriyle uyardı. O telsiz konuşmaları kayıtlara yansıdı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen olayda, iniş yapan bir uçağın pilotu o sırada pistte dolaşan ördek gördü. Bunun üzerine uçağın pilotu havalimanı hava trafik kontrolörüyle irtibata geçerek durumu bildirdi.

İNİŞ SIRASI BEKLEYEN UÇAK BEKLEMEYE ALINDI

Ekipler bunun üzerine pist kontrolü yaptı; bu sırada iniş sırası bekleyen bir uçak da beklemeye alındı. Yapılan kontrollerde olumsuz bir durum olmaması üzerine uçakların inişleri sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. O anlar telsiz konuşmalarına yansıdı.

PİLOT: Efendim bir indikten sonra bir tane ördük gördük pistte bilginize

KULE: Pist üzerinde mutabık mıyız efendim

PİLOT: Mutabıkız

Sabiha Gökçen Havalimanı apronunda ördek alarmı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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