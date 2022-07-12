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Sabah namazından döndü, karısını evde bulamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sabah namazından döndü, karısını evde bulamadı

Antalya'nın Akseki ilçesi Süleymaniye Mahallesinde bu sabah evden ayrılan 75 yaşındaki kadından haber alınamıyor.

Sabah namazı için evden çıkan Mehmet Erdoğan, camiye gidip döndüğünde eşi 75 yaşındaki Miyase Erdoğan'ın evde olmadığını gördü. Evin çevresini ve mahalle içerisinde gidebileceği yerleri arayan Mehmet Erdoğan, eşini bulamayınca mahalle muhtarına ve komşularına haber verdi.

Mahalleli dört bir yandan şeker hastası olduğu bildirilen kadını aramaya başladı. Yaşlı kadını hiçbir yerde bulamayan yakınları daha sonra durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve Süleymaniye mahallesi olmak üzere yakın mahallelerden de vatandaşların Miyase Erdoğan'ı arama çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet Erdoğan Antalya 3. Sayfa Haberler

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