Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ahmet Eş Şara'nın devletin adını değiştireceğini açıkladı

Bakan Fidan, Ahmet Eş Şara'nın devletin adını değiştireceğini açıkladı
Donald Trump: Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyduğum biri

Donald Trump'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Saygı duyduğum biri
Rize'de PTT Başmüdürlüğüne silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

2 görevli öldürüldü! PTT Başmüdürlüğüne silahlı saldırı
Trump, Grönland'ı ilhak edeceğini açık açık söyledi

Trump, Grönland'ı ilhak edeceğini açık açık söyledi

Saadettin Saran'a yurt dışına çıkış yasağı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz günlerde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan iş insanı Sadettin Saran hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

İş insanı Sadettin Saran, önceki haftalarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ifadeye çağırılmış, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne polis nezaretinde gelen Saran, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na ifade verdikten sonra adliyeden ayrılmıştı. Aynı soruşturma kapsamında Hakimliğin, Sadettin Saran'a yurt dışına çıkış yasağı getirdiği öğrenildi.

ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ

Oda Tv'nin haberine göre; İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararda, "Şüpheli Steven Sadettin Saran CMK'nın 109/3-a bendi uyarınca hakkında kamu davası açılıncaya kadar 'yurt dışına çıkamamak' suretiyle adli kontrol altına alınmasına…" ifadeleri kullanıldı.

Saran'a adli kontrol uygulanmasına yönelik soruşturmada bahsedilen "7258 sayılı kanun 5. ç maddesine muhalefet" düzenlemesi, "Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır" ifadelerini kapsıyor.

Saadettin Saran'a yurt dışına çıkış yasağı
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
img

Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti
img

Bakan Fidan, Ahmet Eş Şara'nın devletin adını değiştireceğini açıkladı
img

Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: O isim cenazeme gelmesin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin hamlesi Yunanistan’ı alarma geçirdi

Türkiye'nin hamlesi Yunanistan'ı alarma geçirdi: Türkler meydan okuyor
Herkesi şaşırtan transfer duyurusu: Başka futbolcuyu imza attırıp Uğurcan Çakır'ı kullandılar

Başka futbolcuya imza attırıp Uğurcan'ı kullandılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri ne olacak? İlk bilgiler gelmeye başladı

Gözler vereceği müjdelerde! İlk bilgiler gelmeye başladı
43 bin TL'lik lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti!

Lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti
Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı

Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı
Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler

Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler

Son Dakika Haberleri

Sporting Lizbon Porto CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sporting Lizbon Porto maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Selim Okumuş kimdir? PTT Müdür Vekili Selim Okumuş kimdir, neden öldü? Rize PTT saldırı anı VİDEOSU var mı? TRT Spor canlı izle! SPORTING LIZBON PORTO maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Rize'de 2 PTT çalışanını öldüren adam kim, PTT çalışanlarını neden öldürdü? Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman? Timuçin Cengizhan mı? Cengiz Han asıl adı Timuçin mi? 8 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 8 Ocak Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Salı günü hangi diziler var? 6 Ocak Salı TV'de bu akşamki diziler ESHOT yarın grevde mi 8 Ocak Çarşamba? İzmir'de yarın otobüsler çalışıyor mu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.