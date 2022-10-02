- Rüzgarda kopan çatı ekipleri harekete geçirdi Kütahya'da etkili olan rüzgar sonrası şehrin en işlek caddesinde bulunan binanın çatısında kopma meydana geldi.

- Rüzgarda kopan çatı ekipleri harekete geçirdi

KÜTAHYA - Kütahya'da etkili olan rüzgar sonrası şehrin en işlek caddesinde bulunan binanın çatısında kopma meydana geldi. Olay sonrası cadde yaya ve araç trafiğine kapatılarak güvenlik önlemi alındı.

Kütahya'da öğle saatlerinde etkili olan rüzgar sonra Cumhuriyet Caddesinde bulunan bir binanın çatısında kopma meydana geldi. Olay sonra çatının havalandığını gören vatandaşlar olayı 112 ekiplerine bildirdi. Çatının yerinden kopması ihtimaline karşılık cadde yaya ve araç trafiğine kapatılarak güvenlik şeridi çekildi. İtfaiye ekiplerinin olay gerine gelerek çatıda inceleme yaptılar. Meraklı gözlerle çalışmaları takip eden vatandaşlar ise rüzgar sonrası çatının havalandığı ve çatıdan kiremit düştüğünü belirttiler.

Çatının yerinden kopma ihtimaline karşılık güvenlik önlemi alınması sonrası cadde yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.