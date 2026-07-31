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Rüzgar güllerinde çalışan personel yangını görüntüledi

Rüzgar güllerinde çalışan personel yangını görüntüledi
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Balıkesir’in Susurluk ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi Kaplıca mevkiinde çıkan orman yangını, bölgedeki rüzgar güllerinde çalışan bir personel tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi Kaplıca mevkiinde çıkan orman yangını, bölgedeki rüzgar güllerinde çalışan bir personel tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, yangının etkili olduğu alanda yoğun duman yükselirken, kuvvetli rüzgarın alevlerin yayılmasını hızlandırdığı görüldü. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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