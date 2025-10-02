Rusya ve Ukrayna Arasında Esir Takas Anlaşması Gerçekleşti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile savaş esiri olan 185 Rus asker ve 20 sivile karşılık, 185 Ukraynalı asker ve 20 sivilin takas edildiğini açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasında yeni bir esir takası gerçekleştirildi. Rusya Savunma Bakanlığı, 23 Temmuz'da İstanbul'da varılan anlaşma kapsamında Ukrayna ile savaş esiri olan 185 Rus asker ve 20 sivile karşılık, 185 Ukraynalı asker ve 20 sivilin takas edildiğini açıkladı.

Bakanlık, "Şu anda Rus askerler ve siviller, gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığı Belarus topraklarında bulunuyor. Geri getirilen tüm Rus askerler ve siviller, tedavi ve rehabilitasyon için Rusya'ya gönderilecek" dedi.

"İşgalin başlangıcından bu yana, 7 binden fazla insanımızı eve geri getirdik"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy esir takasını doğrulayarak, "Herkese gerekli destek mutlaka sağlanacak. Askerlerimiz Mariupol'da, Azovstal'da ve Çernobil'deydi. Çoğu 2022'den beri esirdi ve şimdi nihayet evlerine döndüler. Takası mümkün kılan herkese teşekkür ederiz. Tam kapsamlı işgalin başlangıcından bu yana, 7 binden fazla insanımızı eve geri getirdik. Hepsini geri getirmeliyiz. Her gün bunun için çalışıyoruz" dedi. - MOSKOVA