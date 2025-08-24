Rusya ve Ukrayna Arasında 146 Savaş Esiri Takası Gerçekleştirildi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "146 Rus askeri, Kiev'in kontrolündeki bölgeden geri döndü. Karşılığında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne mensup 146 savaş esiri Ukrayna'ya teslim edildi" denildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes diplomasisi devam ederken, iki ülke arasındaki esir takasına bir yenisi daha eklendi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mayıs ve Temmuz ayları arasında Rus ve Ukraynalı heyetler arasında İstanbul'da gerçekleştirilen üç müzakere turu çerçevesinde Ukrayna ile karşılıklı olarak 146 savaş esirinin takas edildiği bildirildi. Açıklamada, "146 Rus askeri, Kiev'in kontrolündeki bölgeden geri döndü. Karşılığında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne mensup 146 savaş esiri Ukrayna'ya teslim edildi" denildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, "Kursk bölgesinde ikamet eden, yasa dışı şekilde Kiev tarafından alıkonulan Rusya Federasyonu vatandaşı 8 kişinin" de esir takasının bir parçası olarak geri döndüğünü belirtti.

Zelenskiy'den BAE'ye teşekkür

Takasın ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Bugün insanlarımız evlerine dönüyor. Silahlı Kuvvetler, Ulusal Muhafızlar, Devlet Sınır Servisi askerleri ve siviller. Çoğu, 2022 yılından beri esaret altındaydı. Gazeteci Dmytro Khilyuk'u da evine döndürüyoruz. Mart 2022'de Kiev bölgesinde kaçırılmıştı. Nihayet o da evinde, Ukrayna'da. Takaslar devam ediyor. Bu, muhtemelen, Ukrayna adına esir değişim havuzunu dolduran askerlerimiz, her gün çalışan ekibimiz ve yardım eden ortaklarımız sayesinde mümkün olmaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) de yardımları için minnettarız. Halkımızın evlerine dönmesini mümkün kılan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA