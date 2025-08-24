Rusya ve Ukrayna Arasında 146 Savaş Esiri Takası Gerçekleştirildi

Rusya ve Ukrayna Arasında 146 Savaş Esiri Takası Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in kontrolündeki bölgeden 146 Rus askerinin geri döndüğünü ve buna karşılık 146 Ukraynalı savaş esirinin Ukrayna'ya teslim edildiğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, esirlerin evlerine dönmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, takaslarda destek veren Birleşik Arap Emirlikleri'ne teşekkür etti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "146 Rus askeri, Kiev'in kontrolündeki bölgeden geri döndü. Karşılığında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne mensup 146 savaş esiri Ukrayna'ya teslim edildi" denildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes diplomasisi devam ederken, iki ülke arasındaki esir takasına bir yenisi daha eklendi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mayıs ve Temmuz ayları arasında Rus ve Ukraynalı heyetler arasında İstanbul'da gerçekleştirilen üç müzakere turu çerçevesinde Ukrayna ile karşılıklı olarak 146 savaş esirinin takas edildiği bildirildi. Açıklamada, "146 Rus askeri, Kiev'in kontrolündeki bölgeden geri döndü. Karşılığında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne mensup 146 savaş esiri Ukrayna'ya teslim edildi" denildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, "Kursk bölgesinde ikamet eden, yasa dışı şekilde Kiev tarafından alıkonulan Rusya Federasyonu vatandaşı 8 kişinin" de esir takasının bir parçası olarak geri döndüğünü belirtti.

Zelenskiy'den BAE'ye teşekkür

Takasın ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Bugün insanlarımız evlerine dönüyor. Silahlı Kuvvetler, Ulusal Muhafızlar, Devlet Sınır Servisi askerleri ve siviller. Çoğu, 2022 yılından beri esaret altındaydı. Gazeteci Dmytro Khilyuk'u da evine döndürüyoruz. Mart 2022'de Kiev bölgesinde kaçırılmıştı. Nihayet o da evinde, Ukrayna'da. Takaslar devam ediyor. Bu, muhtemelen, Ukrayna adına esir değişim havuzunu dolduran askerlerimiz, her gün çalışan ekibimiz ve yardım eden ortaklarımız sayesinde mümkün olmaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) de yardımları için minnettarız. Halkımızın evlerine dönmesini mümkün kılan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı

Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı
MKE'nin eski Başkanı İsmet Sayhan gözaltında! Suçlama hayli vahim

MKE'nin eski başkanı gözaltında! Suçlama hayli vahim
Mavi Vatan'ın koruyucuları İstanbul'u ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mavi Vatan'ın koruyucularını böyle selamladı
AK Parti'den görüştükleri vatandaşlara net mesaj: Öcalan'a af yok

Vatandaş sordu, AK Parti son noktayı koydu: Öcalan'a af mı geliyor?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TSK düğmeye bastı! Suriye ordusuna komando eğitimi verilecek

TSK komşu ülke için düğmeye bastı! Askerlere komando eğitimi verilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.