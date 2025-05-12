Rusya, Ukrayna'ya 108 İHA ile Saldırı Düzenledi

Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın dün yerel saatle 23.00'ten itibaren ülke genelinde 108 İnsansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini bildirdi.

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes müzakerelerine yönelik açıklamalarına gölge düştü. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünkü "İstanbul'da ateşkes görüşmelerine" yönelik yapıcı açıklamalarının ardından ülke genelinde saldırı düzenlendiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, Rusya'nın dün yerel saatle 23.00'ten itibaren Ukrayna genelinde 108 İnsansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin açıklamasına göre, Rusya'nın fırlattığı 55 İHA hava savunma sistemleri tarafından imha edildi. İHA'lardan bazıları Ukrayna'nın doğu, kuzey, güney ve merkezi bölgelerinde düşürüldü.

Ukrayna Demiryolları ise, Donetsk bölgesinde demiryolu altyapısına yönelik bir İHA saldırısında sivil yük treninin makinistinin yaralandığını açıklarken, "Ateşkes önerileri görmezden geliniyor, demiryolu altyapısına yönelik düşmanca saldırılar devam ediyor" denildi.

Ukrayna'da 1 Avustralya vatandaşı öldü

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yaptığı açıklamada, 1 Avustralya vatandaşının Ukrayna'da hayatını kaybettiğini açıkladı. Albanese, "Ölen kişinin ailesinin mahremiyetine saygı göstermek ve yükümlülüklerimiz doğrultusunda, şu anda kamuoyuna söyleyebileceğimiz şeyler sınırlıdır. Kendisi çatışmalara katılmıyordu, insani yardım faaliyetinde bulunan bir kuruluşta gönüllü olarak çalışıyordu" dedi.

Avustralya medyası ise, ölen kişinin, mayın temizleme faaliyetlerinde bulunan bir yardım kuruluşu için çalışan eski bir Avustralya askeri olduğu aktarıldı. Ukraynalı askeri kaynağa dayandırılan haberde, Avustralyalı adamın ve İngiliz meslektaşının geçen hafta Ukrayna'nın doğusundaki İzyum kenti yakınlarında bir binada patlayan el yapımı patlayıcı sonucu hayatını kaybettikleri iddia edildi. - KİEV