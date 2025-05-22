Rusya, Ukrayna'nın Hava Savunma Sistemi Üzerine İskender Füzesiyle Saldırı Düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde bulunan Patriot hava savunma sistemi mevzisine İskender füzesiyle saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Rusya ve Ukrayna geçtiğimiz hafta İstanbul'da "ateşkes" görüşmeleri gerçekleştirse de bu hafta karşılıklı saldırılarına devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde bulunan Patriot hava savunma sistemi mevzisine İskender füzesiyle saldırı düzenlendiğini bildirdi. Bakanlık saldırı sonucunda bir AN/MPQ-65 çok amaçlı radarın, bir muharebe kontrol kabininin ve iki Patriot hava savunma füze sistemi fırlatma rampasının imha edildiğini aktardı.

Rusya, 105 Ukrayna İHA'sını düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca, gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar Rus bölgeleri üzerinde Ukrayna'ya ait toplam 105 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı. Bu İHA'ların 35'inin Moskova bölgesi üzerinde vurulduğu ifade edildi. - MOSKOVA