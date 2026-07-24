Rusya üç limanı vurdu: İzmir, Odessa, Mikolayiv hedef alındı

Rusya, Ukrayna'daki Odessa, İzmail ve Mikolayiv limanlarına saldırı düzenlediğini aktararak, saldırılarda Kiev ordusunun kullandığı altyapıyı, yükleme-boşaltma tesislerini ve yakıt depolarını vurduğunu açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Ukrayna'da bulunan Odessa, İzmail ve Mikolayiv limanlarına füze ve İHA'larlar saldırı düzenlendiğini belirterek, saldırılarda Kiev ordusunun kullandığı altyapının, yükleme-boşaltma tesislerinin ve yakıt depolarının vurulduğunu açıkladı.

Bakanlık, Odessa'da Ukrayna ordusuna ait yakıt ve yağ depolama tanklarının, İzmail'de deniz dronları da dahil askeri yüklerin boşaltılması ve depolanmasında kullanılan tesislerin ve Mikolayiv'de ise askeri sevkiyat boşaltan bir yük gemisinin vurulduğunu duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı