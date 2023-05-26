Rusya, Ukrayna'da kliniği vurdu: 1 ölü, 15 yaralı

Rusya'nın Ukrayna'nın Dnipro kentinde kliniğe düzenlediği füze saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdüren Rusya, ülkenin doğusundaki Dnipro kentinde psikoloji kliniği ile veteriner kliniğini hedef aldı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, füze saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si çocuk 23 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy saldırıyı insanlığa karşı bir suç olarak nitelendirirken, Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Rusya'nın Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal ettiği ve saldırının ciddi bir savaş suçu olduğu belirtildi. Saldırı nedeniyle üst katı yıkılan bina kullanılamaz hale geldi, park halindeki birçok araçta da ağır hasar oluştu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri,alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Rusya'ya ait füze ve İHA'lar düşürüldü

Öte yandan, Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada gece saatlerinde Rusya tarafından farklı bölgelere fırlatılan 17 füzeden 10'unun imha edildiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca Rusya'ya ait İran yapımı 31 insansız hava aracından 23'ünün düşürüldüğü kaydedildi.

Ukrayna ordusu önceki gün ise 36 Rus İHA'sının tamamının imha edildiğini açıklamıştı. - DNİPRO