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Rusya, Pasifik'te Novosibirsk denizaltısından seyir füzeleri fırlatıldığını duyurdu

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Rusya Pasifik Filosu, nükleer enerjili Novosibirsk denizaltısının Pasifik'te rutin tatbikatta seyir füzeleri fırlattığını duyurdu. Onyx ile 170 kilometreden fazla uzaktaki hedef vuruldu, Kamçatka'daki ikinci hedef 1200 kilometreden fazla mesafeden Kalibr ile imha edildi.

Rusya'nın Pasifik Filosu, Pasifik'te nükleer enerjili bir denizaltıdan seyir füzeleri ateşlendiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pasifik Filosu'na ait nükleer enerjili denizaltı Novosibirsk'in rutin bir tatbikat sırasında Pasifik Okyanusu'nda seyir füzeleri fırlattığı duyuruldu. Denizaltının Onyx füzesiyle düşman gemisini simüle eden bir deniz hedefine saldırdığı aktarıldı. Hedefin 170 kilometreden fazla bir mesafeden vurulduğu belirtildi. Kamçatka'daki Kura test sahasında bulunan ikinci hedefin ise Kalibr füzesiyle imha edildiği, hedefin bin 200 kilometreden fazla uzaklıkta olduğu ifade edildi. Pasifik Filosu'na ait gemiler ve deniz araçlarının ateşleme bölgesinde güvenliği sağladığı ve bölgeyi sivil gemi ve uçaklara kapattığı vurgulandı.

Tatbikat, Ağustos ayında tartışmalı Kuril Adaları yakınlarında yapılan Rus askeri tatbikatlarını protesto eden Japonya ile yaşanan gerilim sırasında geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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