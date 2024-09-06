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Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi yaralandı, maddi hasar meydana geldi

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırıları sonucunda 5 kişi yaralandı ve maddi hasar meydana geldi. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'ya ait 44 insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Saldırılar sonucunda binalarda hasar oluştu ve bir sanayi bölgesinde yangın çıktı.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi yaralandı, maddi hasar meydana geldi.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarına gece boyunca devam etti. Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rusya'ya ait 44 insansız hava aracından 27'sinin düşürüldüğü, Rusya'nın ayrıca ülke topraklarına iki füze fırlattığı belirtildi. Harkov Valiliği tarafından yapılan açıklamada, füze saldırısı sonucu Liubotyn kasabasındaki binalarda hasar oluştuğu ve 3 kişinin yaraladığı ifade edildi.

Dnipropetrovsk Valisi Sergiy Lysak ise hava kuvvetlerinin bölgede 5 İHA ve 1 füzeyi etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Düzenlenen saldırılarda 2 kişinin yaralandığını kaydeden Lysak, 12 ev ile elektrik ve gaz boru hatlarında hasar oluştuğunu söyledi.

Lviv bölgesel yönetimi tarafından yapılan açıklamada da etkisiz hale getirilen insansız hava aracı parçalarının bir sanayi bölgesine düşmesi sonucu 4 kamyonetin alev aldığı ifade edildi. Yangına 32 itfaiyeciden oluşan bir ekibin müdahale ettiği ve saldırıda yaralanan olmadığı bildirdi. - LVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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