Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün

CHP lideri firmaları tek tek söyleyip, açıkça hedef gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin

Sokak olayları, Erdoğan'ı çok kızdırdı! Özgür Özel'e çağrısı var
Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
Memleket Partisi lideri Muharem İnce, CHP otobüsünde

Memleket Partisi lideri ama CHP otobüsüyle alana geldi

Rusya'nın Sumi Kentine Düzenlediği Füze Saldırısında Yaralı Sayısı 74'e Yükseldi

Rusya'nın Sumi Kentine Düzenlediği Füze Saldırısında Yaralı Sayısı 74'e Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlediği füze saldırısında yaralı sayısı 74 olarak açıklandı. Saldırı sonrası yerleşim alanlarında yangın çıktı.

Rusya'nın Ukrayna'daki Sumi kentine düzenlediği füze saldırısında yaralı sayısı 74'e yükseldi.

Rusya'nın Ukrayna'daki Sumi kentine düzenlendiği füze saldırısında yaralı sayısı arttı. Yetkililer, yaralı sayısının 74'e yükseldiğini açıkladı. Saldırıda yerleşim yerleri hasar görmüş bir apartmanda yangın çıkmıştı.

Rusya sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sumy'e, Rusya tarafından sık sık dron ve füze saldırısı düzenleniyor. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title