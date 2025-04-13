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Rusya'nın Sumi Kentine Düzenlediği Balistik Füze Saldırısında 21 Sivil Hayatını Kaybetti

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Rus güçlerinin Ukrayna'nın Sumi kentinde düzenlediği balistik füze saldırısında 21 sivil hayatını kaybederken, 84 kişi yaralandı. Ukrayna lideri Zelenskiy, saldırıların alçakça olduğunu belirtti. Saldırı, ABD'nin Rusya ile yürüttüğü ateşkes görüşmelerinin ardından gerçekleşti.

Rus güçlerinin Ukrayna'nın Sumi kentinde düzenlediği balistik füze saldırısında 21 sivil hayatını kaybederken, 84 sivil yaralandı.

Rusya, bir yandan ABD ile Ukrayna'da ateşkes anlaşması için görüşmeler yaparken, bir yandan da saldırılarına devam ediyor. Rus güçleri, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumi kentine balistik füze saldırısı düzenledi. Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, saldırıda en az 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 84 kişinin yaralandığını bildirdi. Klymenko, insanların saldırı anında sokakta, araçların içinde, toplu taşıma araçlarında ve binalarda olduğunu belirtti.

Saldırının ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ancak alçaklar böyle davranabilir. Sıradan insanların hayatını almak. ve bu, insanların kiliseye gittiği bir günde oluyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko ise, saldırının ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova ziyareti sonrasında gerçekleştiğine dikkat çekti. Kovalenko, "Rusya, tüm bu sözde diplomasiyi, sivillere yönelik saldırılar etrafında inşa ediyor" açıklamasını yaptı. - SUMY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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