Rusya'nın Odessa'ya Saldırısı: 2 Ölü, 14 Yaralı
Rus güçlerinin, Ukrayna'nın Odessa kentinde 21 katlı bir apartmana düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 3 çocuk bulunuyor.
Rus güçlerinin, Ukrayna'daki liman kenti Odessa'da 21 katlı bir apartmana düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 14 kişi yaralandı.
Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarına 3 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Rus ordusu gece saatlerinde Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odessa'ya saldırdı. Kentteki 21 katlı bir apartmana düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 3'ü çocuk 14 kişi yaralandı.
Odessa Valisi Oleh Kiper yaptığı açıklamada, yaralı çocuklardan birinin durumunun kritik olduğunu bildirdi. - ODESSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa