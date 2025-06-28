Rusya'nın Odessa'ya Saldırısı: 2 Ölü, 14 Yaralı

Rusya'nın Odessa'ya Saldırısı: 2 Ölü, 14 Yaralı
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Rus güçlerinin, Ukrayna'nın Odessa kentinde 21 katlı bir apartmana düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 3 çocuk bulunuyor.

Rus güçlerinin, Ukrayna'daki liman kenti Odessa'da 21 katlı bir apartmana düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 14 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarına 3 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Rus ordusu gece saatlerinde Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odessa'ya saldırdı. Kentteki 21 katlı bir apartmana düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 3'ü çocuk 14 kişi yaralandı.

Odessa Valisi Oleh Kiper yaptığı açıklamada, yaralı çocuklardan birinin durumunun kritik olduğunu bildirdi. - ODESSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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