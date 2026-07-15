Rusya Odessa'yı vurdu: 3 ölü, 3 yaralı

Rusya'nın Ukrayna'nın Odessa kentine düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta can kaybı artmaya devam ediyor. Rusya, gece saatlerinde Ukrayna'nın liman kenti Odessa'ya hava saldırısı düzenledi. Odessa Askeri İdaresi Başkanı Serhiy Lysak, saldırıda sivil yerleşim yerlerinin zarar gördüğünü belirterek, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını açıkladı. - ODESSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı