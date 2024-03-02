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Rusya'nın Odessa'daki saldırısında ölü sayısı 6'ya yükseldi

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Rusya'nın Ukrayna'nın Odessa kentindeki apartmana düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Saldırıda 3 yaşında bir çocuk ve 3 aylık bir bebek de hayatını kaybetti.

Rusya'nın Ukrayna'nın Odessa kentindeki apartmana düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Rusya'nın bugün Ukrayna'nın Odessa kentindeki apartmana insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda bilanço artıyor. Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi. Açıklamada, hayatını kaybedenlerin arasında 3 yaşında bir çocuğun ve 3 aylık bir bebeğin de olduğu aktarıldı.

Odessa Bölge Valisi Oleh Kiper ise, ekiplerin apartmanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. - ODESSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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