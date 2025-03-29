Rusya'nın Dnipro'ya İHA Saldırısında 4 Ölü, 21 Yaralı
Rus ordusunun Ukrayna'nın Dnipro kentine düzenlediği insansız hava aracı ile saldırılarda 4 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı. Saldırı büyük yıkıma yol açtı.
Rus ordusunun Ukrayna'nın güneydoğusundaki Dnipro kentine insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
Rusya- Ukrayna savaşı sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın Dnipro kentini 20'den fazla insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı. Ukrayna Acil Durum Servisinden yapılan açıklamada, Rusya'nın geniş çaplı saldırısının büyük yıkıma ve yangınlara yol açtığı ifade edildi. Apartmanlar, garajlar, otel, 11 ev ve bir araç servis istasyonu ile 21 araçta yangın nedeniyle hasar meydana geldiği aktarıldı. - DNİPRO
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa