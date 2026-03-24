Rusya'dan Ukrayna'daki tarihi Bernardine Kilisesi'ne dron saldırısı

Rusya, Ukrayna'nın Lviv kentinde bulunan tarihi Bernardine Kilisesi'ne dron saldırısı düzenledi.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın Lviv kentinde bulunan tarihi Bernardine Kilisesi'ne dron saldırısı düzenledi. Saldırının ardından kilisede yangın çıktı. Saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Saldırı anı ise çevrede bulunanlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

Öte yandan, kilisenin de bulunduğu Lviv kent merkezi UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. - LVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı