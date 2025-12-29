Haberler

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Novgorod bölgesinde bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı.

Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

