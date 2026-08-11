Rusya'nın Saldırılarında Ukrayna'da 9 Ölü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sonucu Zaporijya'da 6 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Dnipro'da ise 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Zaporijya'ya saldırıda Kuzey Kore yapımı balistik füzeler kullanıldığını belirtti.

Rusya ordusu, gece boyu Ukrayna'yı hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenkiy yaptığı açıklamada, Zaporijya'da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığını ifade etti. Zelenskiy, "Şehir, Kuzey Kore yapımı balistik füzeler, Zirkon füzeleri ve güdümlü hava bombalarıyla vuruldu. Bu, sivil altyapıya özellikle maksimum zarar vermek üzere planlanmış vahşi bir saldırıydı. Ekipleri, çıkan yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Başkent Kiev de vuruldu

Zelenskiy ayrıca, "Kiev'de bir füze saldırısında bulaşıcı hastalıklar hastanesinin binası ve iş yerleri hasar gördü. Herson ve Harkov'da trafo istasyonları gece boyunca vuruldu ve elektrik kesintileri yaşandı. Dnipropetrovsk ve Mikolayiv bölgeleri de saldırıya uğradı. Füzelerin yanı sıra Ukrayna'ya karşı 120'den fazla insansız hava aracı kullanıldı, bunların çoğu Shaded (İran yapımı) tipiydi" bilgisini paylaştı. Zelenskiy, "Rusya'nın attığı her adım, balistik füze üretimini artırmak, Kuzey Kore ekipmanlarını devreye sokmak, seferberlik için hazırlık yapmak, bunların hepsi Moskova'nın barış için değil, tırmanış için hazırlandığını gösteriyor. Dünya şimdi tepki vermeli, beklememeli. Rusya'nın savaşını besleyen işletmelere yönelik daha fazla yaptırım baskısı, Ukrayna'ya daha fazla hava savunma yardımı, bunların hepsi barışa bir şans vermek için gerekli" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Acil Servis, Kiev'e yönelik saldırıda 1 kişinin yaralandığını açıkladı.

Dnipro'da 3 ölü

Dnipro Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleksandr Ganzha ise yaptığı açıklamada, Rusya'nın İHA ve topçu saldırıları sonucu Dnipro'da 3 kişinin hayatını kaybettiğin, 5 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı