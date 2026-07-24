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Rus saldırıları: Kiev'de 6, Sloviansk'ta 5 ölü

Rus saldırıları: Kiev'de 6, Sloviansk'ta 5 ölü
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Rus ordusunun Ukrayna’ya gerçekleştirdiği saldırılar sonucu Kiev bölgesinde 6, Sloviansk şehrinde 5 kişi hayatını kaybetti.

Rus ordusunun Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırılar sonucu Kiev bölgesinde 6, Sloviansk şehrinde 5 kişi hayatını kaybetti.

Rusya-Ukrayna Savaşı sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Kiev bölgesine saldırı gerçekleştirdiğini, 6 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Zelenskiy, Sloviansk kentine yönelik gümdümlü bombalı saldırıda ise 5 kişinin yaşamını yitirdiğini aktararak, "Ruslar evlere, konsolosluk binasına ve araçlara zarar verdi" bilgisini paylaştı. Zelenskiy, "Bunlar sivillere yönelik acımasız saldırılardı ve Ruslar bunlardan sorumlu tutulmalı.Rusya, uluslararası normlara ve insani değerlere olan saygısını çoktan bir kenara bırakmıştır. Onların tek ilgilendiği şey, katliamı sürdürmektir. Ortaklarımızın, hayatları korumanın kendilerine de bağlı olduğunu tam olarak anlamaları önemlidir. Patriot sistemleri için önleme füzeleri bir numaralı önceliğimiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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