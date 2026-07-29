Rusya’dan Telegram’ın kurucusu Durov hakkında uluslararası yakalama kararı

Rusya Federal Güvenlik Servisi, terör faaliyetlerini kolaylaştırmakla suçlanan sosyal medya platformu Telegram'ın kurucusu Pavel Durov hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarıldığını bildirdi.

Rusya hükümeti ile sosyal medya platformu Telegram arasında uzun süredir devam eden gerilim yeni bir aşamaya taşındı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un terör faaliyetlerini kolaylaştırmakla suçlandığını bildirdi. FSB, Durov hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu. FSB, suçlamaların Telegram'ın, Ukrayna özel servisleri ile terörist ve aşırılık yanlısı örgütler tarafından Rusya Federasyonu içinde sabotaj ve terör eylemleri, toplu katliamlar ve siber dolandırıcılık operasyonlarının hazırlanması ile koordinasyonunda kullanılan içerikleri kaldırmamasıyla ilgili olduğunu ifade etti.

Telegram'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Fransa da soruşturma yürütüyor

Rusya'da dünyaya gelen Durov, günümüzde Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa pasaportlarını taşıyor. Fransız makamları da Telegram'ın platform üzerindeki suç faaliyetleriyle yeterince mücadele etmediği ve kolluk kuvvetlerinin talepleriyle yeterli düzeyde iş birliği yapmadığı iddiaları kapsamında Durov hakkında soruşturma yürütüyor. Durov ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı