Rusya'da Suikast: FSB, Ukrayna Ajanı İddiasıyla Şüpheliyi Gözaltına Aldı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Yaroslav Moskalik'e düzenlenen suikasta ilişkin soruşturma çerçevesinde "Ukrayna özel servislerinin bir ajanı" olduğu belirtilen İgnat Kuzin'in gözaltına alındığını bildirdi.

Rusya'nın Moskova bölgesinde dün park halindeki araca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Yaroslav Moskalik'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Yaroslav Moskalik'e düzenlenen suikasta ilişkin soruşturma çerçevesinde, "Ukrayna özel servislerinin bir ajanı" olduğu belirtilen İgnat Kuzin'in gözaltına alındığını bildirdi.

Kremlin, 59 yaşındaki Yaroslav Moskalik'in ölümünden Ukrayna'yı sorumlu tutmuştu. Ukrayna yönetimi ise, Moskalik'in ölümüyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. - MOSKOVA