Rusya'da metroda telefonla konuştuğu için bıçaklandı 3. Sayfa Haberleri Rusya'nın başkenti Moskova'da metroda bir kadın, telefonla yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle başka bir kadın yolcuyu yüzünden bıçakladı. Rusya'nın başkenti Moskova'daki Govorovo metro istasyonundan Minskaya'ya giden metroda, bir kadın telefonla konuştuğu için bir başka kadın yolcu tarafından yüzünden bıçaklandı. "ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"TEN YARGILANACAK Rusya İçişleri Bakanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, 50 yaşındaki saldırganın kısa süre içerisinde yakalandığı ve öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanacağı belirtildi. SAĞLIK DURUMU İYİ Yüzüne bıçak darbesi alan kadın yolcuya da metro istasyonunda ilk müdahalenin yapıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı. Bakanlık tarafından paylaşılan görüntüde, saldırganın kadın yolcuyu bıçaklamasının ardından metrodan inerek uzaklaştığı görüldü. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Moskova Rusya 3. Sayfa Haberler

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