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Amur'daki Gaz-Kimya Kompleksinde Yangın: 1 Ölü, 100+ Yaralı

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Rusya'nın Amur bölgesinde inşaat halindeki gaz-kimya kompleksinde çıkan yangında bir Çin vatandaşı hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Sibur ve Sinopec'in ortak projesi olan tesis henüz üretime başlamamıştı.

Rusya'nın doğusundaki Amur bölgesinde inşaatı süren gaz-kimya kompleksinde çıkan yangında bir Çin vatandaşı hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.

Rusya'nın Uzak Doğu bölgesinde bir gaz-kimya kompleksinde yangın çıktı. Amur bölgesinde inşaatı süren kompleksteki meydana gelen yangında bir Çin vatandaşı hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Yetkililer, en az 19 yaralının hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

"Taşeron firmada çalışan Çin vatandaşı kurtarılamadı"

Amur bölgesindeki tesis tarafından yapılan açıklamada, "Hızlı tıbbi müdahaleye rağmen taşeron firmada çalışan Çin vatandaşı kurtarılamadı. Ailesine maddi yardım da dahil olmak üzere destek sağlanacak" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, yangını söndürmek için sahadaki çalışmaların sürdüğü ve uzmanların kalan endüstriyel gazları kontrollü şekilde yakma işlemini gerçekleştirdiği belirtildi.

Rus şirketi Sibur ile Çinli petrol ve doğal gaz şirketi Sinopec'in ortak projesi olan kompleksin, plastik üretiminde kullanılan polietilen ve polipropilenin üretileceği dünyanın en büyük tesislerinden biri olduğu belirtildi. Tesisin henüz üretime başlamadığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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