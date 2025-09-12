Rüşvet Operasyonunda 23 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sahte evrak düzenlemeleri karşılığında rüşvet aldığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı alınan 44 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'rüşvet' ve 'kamu kurumları zararına dolandırıcılık' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 54 şüphelinin Türkiye'ye eğitim için gelen yabancı uyruklu kişilerden denklik belgesi müracaatları esnasında rüşvet aldığı ileri sürülmüştü.

Soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin liseden atılmış veya mezun olamamış kişilerin 'açık, akşam' gibi özel liselere kaydının yapılarak kısa süre içerisinde mezun edilmeleri karşılığında rüşvet aldığı öne sürülürken, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) okullar için zorunlu kılındığı karot raporu ile ilgili rüşvet karşılığında rapor düzenlendikleri de tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Rize ve Tokat olmak üzere 5 ilde eş zamanlı operasyon yapılmıştı. Düzenlenen operasyon sonucu 46 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyette işlemleri biten 44 şüpheli ile cezaevinde bulunan bir kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından şüphelilerden 24'ü tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 20 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 24 şüpheliden biri yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı, 23 şüpheli ise tutuklandı.

Yurt dışında firarda bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. - İSTANBUL