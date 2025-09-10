Rüşvet Operasyonu: 46 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sahte evrak düzenlemeleri karşılığında rüşvet aldığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyon sonucu 46 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'rüşvet' ve 'kamu kurumları zararına dolandırıcılık' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 54 şüphelinin Türkiye'ye eğitim için gelen yabancı uyruklu kişilerden denklik belgesi müracaatları esnasında rüşvet aldığı iddia edildi.

Soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin liseden atılmış veya mezun olamamış kişilerin 'açık, akşam' gibi özel liselere kaydının yapılarak kısa süre içerisinde mezun edilmeleri karşılığında rüşvet aldığı öne sürülürken, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) okullar için zorunlu kılındığı karot raporu ile ilgili rüşvet karşılığında rapor düzenlendikleri de tespit edildi.

Soruşturma kapsamında belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Rize ve Tokat olmak üzere 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 46 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL