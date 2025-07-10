Rüşvet İddiasıyla Tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Görevden Alındı

Rüşvet İddiasıyla Tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Görevden Alındı
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Adıyaman'da belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize eden suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ceyhan Kayhan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan görevinden alındı.

Geçtiğimiz günlerde belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman'da yakalanarak gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, sevk edildiği İstanbul Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Tutuklanan Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'ın İçişleri Bakanlığı tarafından başkan yardımcılığı görevinden alındığı öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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