Ruslar gazı kesince perişan oldular! Bir Avrupa ülkesinde öğrenciler işte böyle ısınıyor

Avrupa ülkelerinin Rusya ile yaşadığı enerji krizi devam ederken Çekya'dan ilginç bir görüntü geldi. Ülkede düşen hava sıcaklıkları sonucu okullarda öğrencilerin üşümemesi için battaniye dağıtıldığı ve kaloriferlerin yakılmadığı ortaya çıktı.

24 Şubat tarihinde çıkan Rusya- Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'da enerji krizi patlak verdi. Savaş sonrası batılı ülkelerden Rusya'ya üst üste yaptırımlar gelirken, Rusya bu yaptırımları elindeki en büyük koz olan doğal gaz ile karşılık verdi. Geçtiğimiz günlerde Avrupa'ya gaz taşıyan boruların kapatılması ile birlikte AB ülkelerinde kışa karşı önlemler alınmaya başlandı.

ÖĞRENCİLERE BATTANİYE DAĞITTILAR

Alınan önlemlere son örnek ise Çekya'dan geldi. Ülkede hava sıcaklıkları 10 dereceye kadar düşerken okuldaki öğrencilere battaniye dağıtıldığı görüldü.

OKULLARI ISITMAYACAKLAR

Öte yandan doğalgaz krizi yaşayan Avrupa Birliği, geçen hafta tasarruf önlemleri konusunda anlaşmıştı. Çekya ve birçok Avrupa ülkesi, kışın okulları kalorifer ile ısıtmamayı planlıyor.