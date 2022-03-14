Ünlü Rus ressamın oğlu Luka Zatravkin kendisini Mc Donald's'ın kapılarına kelepçeledi - Haberler

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Ünlü Rus ressamın oğlu Luka Zatravkin kendisini Mc Donald's'ın kapılarına kelepçeledi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'da birçok küresel markalar kapatılırken ünlü Rus Ressam Nikas Safronov'un oğlu Luka Zatravkin, bu durumu protesto etmek için kendisini ABD merkezli gıda şirketi Mc Donald's firmasının başkent Moskova'da yer alan bir şubesinin kapılarına kelepçeledi.

Rusya'nın geçtiğimiz 24 Şubat tarihinde Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine dünya genelinde birçok ülke, saldırılara tepki göstererek Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulamıştı. Birçok küresel marka da aynı tepkiyi göstererek Rusya'daki faaliyetlerini durdururken, ABD merkezli gıda şirketi Mc Donald's ise Rusya'daki tüm restoranlarını kapatmaya başladı.

KENDİNİ KAPIYA KELEPÇELEDİ

Bu durumdan Rusya yönetimini sorumlu tutan ünlü Rus Ressam Nikas Safronov'un oğlu Luka Zatravkin ise kendisini başkent Moskova'daki Puşkin Meydanı'nda bulunan Mc Donald's şubesinin kapılarına kelepçeledi. Daha önce ülkede 270 kiloluk bedeniyle gündeme gelen piyanist Zatravkin protestosu sırasında, "Kapatmalarına gerek yok. Kapatmaları için gerekçeleri ne? Bu tüm Rus halkına karşı düşmanlıktır, şiddet eylemidir" ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada birçok kişi protestoyu izlerken bölgedeki polisler de Zatravkin'in yanına gitti. Polisler, Zatravkin'in protestosuna müdahale ederken, bir polis ise Zatravkin'in kendini kapıya bağladığı kelepçeyi çıkardı. Daha sonra polisler Zatravkin'i gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

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Ünlü Rus ressamın oğlu Luka Zatravkin kendisini Mc Donald's'ın kapılarına kelepçeledi

Ünlü Rus ressamın oğlu Luka Zatravkin kendisini Mc Donald's'ın kapılarına kelepçeledi

Ünlü Rus ressamın oğlu Luka Zatravkin kendisini Mc Donald's'ın kapılarına kelepçeledi

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - 3. Sayfa

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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Yorumlar (4)

Seni versinler ellere:

Ula bu nedir aboovvv??

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Kuman:

Adama On öğün yemek sözü verin Tüm Rusya'yı satar

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Cenk:

Komformist yaratık.

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