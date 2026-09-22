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Rus saldırısında Dnipro’daki sanayi tesislerine 4 kişi öldü, 6 yaralandı

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Rus saldırısında Dnipro’daki sanayi tesislerine 4 kişi öldü, 6 yaralandı
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Ukraynalı yetkililere göre Rus güçlerinin Dnipropetrovsk bölgesindeki sanayi tesislerine düzenlediği saldırılarda Dnipro'da 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Çernihiv bölgesinde ise enerji tesisine yönelik saldırı yaklaşık 100 bin tüketicinin elektriğini kesti.

Rus güçlerinin Dnipropetrovsk bölgesindeki sanayi tesislerine düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta karşılıklı saldırılar devam ederken, Moskova, Ukrayna'nın sanayi ve enerji altyapısına yönelik saldırılar düzenledi. Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin Dnipropetrovsk bölgesindeki Dnipro, Kryvyi Rih ve Pavlohrad kentlerinde bulunan sanayi tesislerini hedef aldığını bildirdi. Dnipropetrovsk Bölge Valisi Oleksandr Hanzha, Dnipro kentindeki saldırılarda 4 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını ve bir işletme ile depo binalarının ağır hasar gördüğünü belirtti.

Elektrik dağıtım şirketinin açıklamasına göre; enerji tesisine yönelik Rus saldırısının ardından Çernihiv bölgesinde yaklaşık 100 bin tüketicinin elektrik tedarikinin kesilmesine neden oldu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus saldırılarında Sovyet yapımı P-800 Oniks süpersonik gemisavar seyir füzeleri ile balistik füzelerin yanı sıra 212 insansız hava aracının (İHA) kullanıldığını açıkladı.

Petrol rafinerisi vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Ukrayna'daki sanayi ve askeri tesislerinin vurulduğu, yakıt ve enerji sektörünün yanı sıra liman altyapısı ile Ukrayna ordusuna hizmet veren deniz araçlarının hedef alındığı bildirildi. Açıklamada, Poltava bölgesindeki Kremenchuk kentinde bulunan bir petrol rafinerisinin de vurulduğu aktarıldı. Bakanlık ayrıca, hava savunma birliklerinin gece boyunca çeşitli bölgeler üzerinde 297 Ukrayna İHA'sını imha ettiğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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